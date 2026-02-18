المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الإعلامي الكبير عبد الرزاق زواوي

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بأصدق تعازيها وعميق مواساتها لعائلة الإعلامي الكبير عبد الرزاق زواوي، ولكل الأسرة الإعلامية.

وجاء في نص التعزية “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بأصدق تعازيها وعميق مواساتها. لعائلة الإعلامي الكبير عبد الرزاق زواوي، ولكل الأسرة الإعلامية”.

وأضافت “كان أيقونة الإعلام الرياضي في الجزائر لعقود طويلة، صاحب بصمة مميزة، ومثالا للمهنية. لأجيال من الصحفيين الرياضيين والمعلقين الشباب بالتلفزيون الجزائري. تغمده الله بواسع رحمته وجعله من أهل الجنة في هذه الأيام المباركة، وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

