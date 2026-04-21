المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الإعلامي يوسف زرارقة

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بتعازيها الخالصة لعائلة الإعلامي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية، يوسف زرارقة، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع مرض عضال.

وقالت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن الراحل يوسف زرارقة رحل بعد سنوات طويلة من العطاء الإعلامي.

وشغل الفقيد عدة مناصب، أبرزها مدير عام لمكتب وكالة الأنباء الجزائرية بباريس بين 1996و2001، وتعاون مع عدة صحف جزائرية مثل Le Quotidien d’Oran و Le Jeune Indépendant. كما عمل بمصلحة الاتصال برئاسة الجمهورية.

وعرف الفقيد بأخلاقه العالية وكتاباته عن الحركة الوطنية والثقافة الجزائرية، ودفاعه الدائم عن الجزائر.

وختمت المديرية “بهذا المصاب، ندعو للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح الجنان ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.