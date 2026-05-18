المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تفند أخبار متداولة على مواقع التواصل

فنّدت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، الأخبار التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حالات إنهاء مهام أو تعيينات جديدة.

كما أكدت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، أنّها تُكذّب هذه الافتراءات والمعطيات المضللة. وجددت التأكيد على أن الموقع الرسمي للرئاسة هو المصدر الوحيد لجميع الأخبار المتعلقة برئاسة الجمهورية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور