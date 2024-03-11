المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحافية أمال بومدين

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بتعازيها إثر تلقي نبأ وفاة الصحافية بجريدة Le Soir أمال بومدين، بعد مرض عضال.

وجاء في تعزية المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية “بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية. نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله، الصحافية بجريدة Le Soir أمال بومدين، بعد مرض عضال”.

حيث تقدمت المديرية العامة للاتصال بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى أسرة الفقيدة وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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