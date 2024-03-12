المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة المصور أحمد عبدو

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بخالص التعازي لعائلة الفقيد المصور الفوتوغرافي السابق في وكالة الأنباء الجزائرية، أحمد عبدو، الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد مرض طويل.

وجاء في تعزية المديرية “وبهذا المُصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة. مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويرزق أهله جميل الصبر والسلوان”.

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