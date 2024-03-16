المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي عبد الرحمن تيميزار

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية ، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى أسرة الفقيد الصحفي عبد الرحمن تيميزار الذي وافته المنية.

وجاء في تعزية المديرية “ببالغ الحزن والأسى، تلقت المديرية العامّة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله. الصحفي عبد الرحمن تيميزار، مدير الجريدة الإلكترونية Algérie -med-info”.

وأضافت “على إثر هذا المصاب الأليم، تتقدم المديرية العامة للاتصال بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى أسرة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرّع إلى المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته”.

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