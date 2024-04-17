المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد مرزرقي

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بأخلص عبارات التعازي إلى عائلة المغفور له بإذن الله الإعلامي والمعلق الرياضي السابق للتلفزيون الجزائري محمد مرزوقي الذي وافته المنية.

وجاء في تعزية المديرية ʺبحزن عميق وأسى بالغ، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية. نبأ انتقال الإعلامي والمعلّق الرياضي السابق للتلفزيون الجزائري محمد مرزوقي إلى جوار ربهʺ.

وكان للمرحوم مسار مهني حافل في مجال الاعلام الرياضي، حيث سيبقى صوته المميز محفورًا في ذاكرة الجزائريين.

وعلى إثر هذا الفقد الأليم، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بعميق مواساتها وتعازيها إلى عائلة المغفور له بإذن الله. وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته.

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