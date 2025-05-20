المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي نور الدين عزوز

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بأصدق التعازي إلى عائلة الصحفي الفقيد نور الدين عزوز، الذي انتقل على رحمة الله.

وجاء في نص التعزية “بتأثر بالغ وحزن عميق، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ فاجعة انتقال الصحفي القدير نور الدين عزوز. إلى جوار ربه، تغمده الله بواسع رحمته، بعد مسيرة طويلة من العطاء الإعلامي الملتزم والمحترف. عبر العديد من المنابر الإعلامية في الصحافة المكتوبة”.

وأضافت “وإثر هذا المصاب تتقدم المديرية العامة للاتصال بأصدق تعازيها إلى عائلته، وإلى الأسرة الإعلامية قاطبة. نتضرع إلى الله العلي القدير، بأن يرحمه ويغفر له ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

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