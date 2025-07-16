المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الإعلامي علي ذراع

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بخالص عبارات التعازي لعائلة الإعلامي علي ذراع الذي وافته المنية.

وجاء في نص التعزية “ببالغ الحزن والأسى، تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ وفاة المغفور له الإعلامي. علي ذراع الذي عُرِف بمسيرته الإعلامية والسياسية الطويلة، ترك من خلالها بصماته في عديد المؤسسات الإعلامية والأحداث التي شهدتها البلاد” .

وأضافت المديرية “بهذه المناسبة الأليمة، تعزي المديرية العامة للاتصال عائلته، وتعبر لها عن أصدق المواساة. كما تعزي الأسرة الإعلامية قاطبة، راجين من الله العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته، ويسكنه الجنة و يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

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