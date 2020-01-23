المديرية العامة للجمارك الجزائرية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد الأحد المقبل

ستطلق المديرية العامة للجمارك الجزائرية موقعها الإلكتروني الجديد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الاحد المقبل.

وستقيم المديرية العامة للجمارك الجزائرية في إطار مراسم هذا الاحتفال، الذي يوافق تاريخ انشاء المنظمة العالمية للجمارك، عدة فعاليات بقاعة المحاضرات لولاية تيبازة.

وحسب بيان للمديرية فسيتم عرض شريط حول القرارات المسبقة التي تخص التصنيف التعريفي ومنشأ البضائع و توقيع رسالة تبليغ الى الامين العام للمنظمة العالمية للجمارك بقبول الجزائر بالتوصية المتعلقة بالقرارات المسبقة التي تخص التصنيف التعريفي و منشأ البضائع.

كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المفتشية العامة للمالية و المديرية العامة للجمارك و تقليد الرتب لإطارات و اعوان الجمارك و كذا تسليم شهادات استحقاق ممنوحة من طرف المديرية العامة للجمارك.