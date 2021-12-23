المديرية العامة للجمارك تجري حركة جزئية في الإطارات على المستوى الوطني

أجرى المدير العام للجمارك حركة جزئية في الإطارات على المستوى الوطني، وتعيين مدراء جهويين بـكل من تلمسان ، بشار، تمنراست ، ورقلة ، عنابة ، سطيف ، البليدة.

وتخص هذه الحركة المصالح المركزية ومصالح بأقاليم اختصاص المديريات الجهوية. كما تخص مصالح الجمـارك ذات الإختصاص الإقليـمي والولائـي. حيث تم تعيين المدراء الفرعيون الجهويون للمنازعات الجمركية والتحصيل، وتعيين المدراء الفرعيون الجهويون للتقنيات الجمركية. وتعيين مدير فرعي جهوي لإدارة الوسائل بالجزائر ميناء، وتعيين مدير فرعي جهوي للهياكل القاعدية بعنابة. كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور” https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp