المديرية العامة للجمارك ترد على إشاعات تعطيل دخول رعايا ليبيين إلى الجزائر

فندت المديرية العامة للجمارك تفنيدا قاطعا، الإدعاءات الكاذبة حول تعطيل دخول رعايا ليبيين إلى الجزائر.

وجاء في بيان الجمارك الجزائرية “تداولت مؤخرا بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. منشورات مغرضة مفادها تعطيل السلطات الجزائرية لعبور الأشقاء الليبيين. القادمين إلى الجزائر لقضاء عطلهم، من خلال فرض إجراءات مجحفة على مستوى المعابر الحدودية البرية الجزائرية. مع استعمال صور لا علاقة لها بذات المعابر.

وعليه فندت المديرية العامة للجمارك تفنيدا قاطعا، الإدعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة.

وأكدت مرافقتها الدائمة وسهر أعوانها على راحة الأشقاء الليبيين الوافدين إلى الجزائر.