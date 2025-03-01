المديرية العامة للجمارك تعزي في وفاة الإعلامية هدى نذير

تقدمت المديرية العامة للجمارك، بتعازيها إلى أسرة الإعلامية هدى نذير، التي وافتها المنية في هذه الأيام المباركة.

وجاء في نص التعزية “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم المديرية العامة للجمارك بأحر التعازي وأصدق المواساة. إلى أسرة الفقيدة هدى نذير، الإعلامية بصحيفة المساء، التي وافتها المنية في هذه الأيام المباركة”.

وأضافت “نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها وكل من عرفها جميل الصبر والسلوان”.

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