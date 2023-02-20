إعــــلانات
الوطني

المديرية العامة للجمارك تعلن عن مسابقة توظيف

بقلم نادية بن طاهر
المديرية العامة للجمارك تعلن عن مسابقة توظيف
  • 80
  • 0

أعلنت المديرية العامة للجمارك، عن فتح مسابقة خارجية لتوظيف تسعة عمال مهنيين من المستوى الأول “عاملات نظافة”.

وأوضح بيان المديرية العامة للجمارك، أن هذا التوظيف سيكون لفائدة مصالحها بالجزائر العاصمة “7 مناصب” وتيبازة “منصبان”.

ودعت المديرية، للإطلاع على شروط وإجراءات التسجيل، لزيارة الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية عبر الرابطين الإلكترونيين التاليين:

https://douane.gov.dz/spip.php?article517https://douane.gov.dz/spip.php?article518

رابط دائم : https://nhar.tv/Gflr0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر