المديرية العامة للجمارك تعلن عن مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للجمارك، عن فتح مسابقة خارجية لتوظيف تسعة عمال مهنيين من المستوى الأول “عاملات نظافة”.

وأوضح بيان المديرية العامة للجمارك، أن هذا التوظيف سيكون لفائدة مصالحها بالجزائر العاصمة “7 مناصب” وتيبازة “منصبان”.

ودعت المديرية، للإطلاع على شروط وإجراءات التسجيل، لزيارة الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية عبر الرابطين الإلكترونيين التاليين:

https://douane.gov.dz/spip.php?article517https://douane.gov.dz/spip.php?article518