أعلنت المديرية العامة للجمارك، تعليق جميع عمليات البيع بالمزاد العلني، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول، والمتعلقة بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وجاء في بيان لذات الهيئة: “تعلم المديرية العامة للجمارك، جميع المواطنين ولاسيما المزايدين في عمليات البيع بالمزاد العلني، أنه تقرر تعليق جميع عمليات البيع بالمزاد العلني، بما فيها تلك التي تم الاعلان عنها عبر الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إلى وقت لاحق”.

وجاء هذا القرار، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.