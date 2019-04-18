المديرية العامة للجمارك تفتح مسابقة أحسن تسمية لنظامها المعلوماتي الجديد

أعلنت المديرية العامة للجمارك، عن فتح مسابقة وطنية لجميع موظفي الجمارك، لأجل اقتراح تسمية بشكل مختصر لهذا النظام، بالعربية أو الفرنسية أو الانجليزية.

وأفادت المديرية في بيان لها، ان النظام المعلوماتي للتسيير الالي، الذي دخل حيز الخدمة منذ سنة 1995، على وشك الخضوع لاصلاحات شاملة وجذرية، في إطار مشروع رقمنة ادارة الجمارك.

وفي هذا الصدد، تعمل ادارة الجمارك على تطوير نظام معلوماتي جديد يرتكز على استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.

والتي تسمح بتسريع الاجراءات الجمركية وتسهيلها، مع بسط الشفافية والرقابة الناجعة في تسيير عمليات التجارة الخارجية.