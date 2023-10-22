المديرية العامة للجمارك تهنئ الأسرة الإعلامية بمناسبة عيدها الوطني

قدم اللواء المدير العام للجمارك عبد الحفيظ خربوش تهانيه للأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة. الموافق للثاني والعشرين (22) أكتوبر من كل سنة.

وقال اللواء في رسالته التهنيئية” يسعدني أن أتقدّم إلى كافة أعضاء أسرة الإعلام الوطنية العمومية والخاصة. بأسمى عبارات التقدير والاحترام متمنيا لكم التوفيق والسداد في المهام النبيلة المسندة. إليكم في سبيل تنوير الرأي العام وخدمة رسالة الإعلام بالمعلومة الصادقة من أجل إعلاء راية الوطن وحماية وحدته”

واضاف “أغتنم هذه السانحة لأشيد بالمسيرة المشرفة للصحافة الجزائرية والمكاسب المتعدّدة التي يتم تحقيقها .لتدعيم مسيرة بناء وطننا المفدى والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار والأمن”.

واستطرد قائلا “لا يفوتني في هذا المقام إلّا أن أنوه بالجهود الدؤوبة المبذولة ومستوى الاحترافية الذي تتسم به أسرة الإعلام. لتغطية نشاطات مصالح الجمارك وإعلام الرأي العام بالمستجدات في المجال الجمركي التي تستجيب لتطلعاته في سبيل ترقية الخدمة العمومية الجمركية. كما أؤكد على سعي مصالح الجمارك لتعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام.