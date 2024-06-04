المديرية العامة للجمارك توضح

أصدرت المديرية العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا، أكدت فيه أن الدورات التكوينية حول النظام المعلوماتي للجمارك الجديد «ALCES» تنفرد به مصالحها المختصة دون غيرها.

وجاء في البيان، أنه “تم رصد، خلال الآونة الأخيرة، تداول إعلانات عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي، مفادها تقديم بعض المراكز الخاصة لدورات تكوينية مدفوعة حول النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الجزائرية « ALCES ».”

وفي هذا الاطار، أوضحت المديرية العامة للجمارك أن برمجة الدورات التكوينية في المجال المذكور تنفرد به مصالحها المختصة دون غيرها، وهي متاحة لكافة المستخدمين الخارجيين للنظام المعلوماتي و بالمجّان.

كما دعت الراغبين في المشاركة في الدورات التكوينية ملأ الاستمارة المدرجة عبر الرابط الإلكتروني الآتي:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSduz1jzp1d…/viewform…

أو إيداع طلب الإستفادة منها عبر البريد الإلكتروني الآتي:

[email protected]