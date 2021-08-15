المديرية العامة للجمارك: هكذا يتم إستيراد مكثفات الأكسجين

كشفت المديرية العامة للجمارك، عن الإجراءات المبسطة للجمركة الفورية لمكثفات الأكسجين المستوردة في إطار مكافحة جائحة كورونا من طرف الخواص والجمعيات والمنظمات والمتعاملين الاقتصاديين.

في مذكرة نشرتها على موقعها، أوضحت مديرية الجمارك، أنّ الخواص والجمعيات الخيرية والمتعاملين الراغبين في الإستفادة من التسهيلات على استيراد مكثفات الأكسجين. مطالبون بتحميل تصريح جمركة إستثنائية من موقعها الرسمي. مضيفة أن استيراد مكثف أوكسجين من طرف مسافر. يتم جمركته على مستوى مكتب الدخول. باعتبار أنّ تصريح الجمركة الاستثنائية يعفي من الترخيص الذي تسلمه وزارة الصناعة الصيدلانية والاعفاء من الحقوق والرسوم. ويكفي أن يقوم مفتش الزيارة بالمراقبة الضرورية للتعرف على المسافر والمكثف المستورد ويرخّص له فورا. كما أن المصلحة تحتفظ بنسخة عن هذا التصريح لحاجيات المراقبة والاحصائيات.

في المقابل، نبّهت مديرية الجمارك إلى أنّ نقل مكثف الأكسجين عبر الشحن العادي تتم جمركته باعتبار أن التصريح بالجمركة الاستثنائية يتم من طرف المرسل إليه أو وكيله. بمجرد تقديم وثيقة النقل ونسخة عن بطاقة هوية المرسل إليه. على أن تتم الجمركة بالإعفاء من الترخيص المسلم من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية. مشيرة إلى أنه في حال تمّ الاستيراد عبر الشحن السريع. يتعين على المصلحة أن تطلب من متعاملي الشحن تحرير مستخرج البيان. ويتعلق حصريا بمكثفات الأكسجين المستوردة من طرف خواص. وتتم الجمركة باعتبار”تصريح الجمركة الاستثنائي” المكتتب بعنوان إجمالي من متعامل الشحن السريع ويلحق به مستخرج البيان. ما يشكل وثيقة فريدة وغير قابلة للانفصال.

وأوضحت ذات المذكرة، أنه في حالات إيفاد مكثف الأكسجين عن طريق البريد تتم عملية الجمركة عن طريق تقديم الوثيقة الدولية التي تعادل التصريح الجمركي (سي أن 23) . مع الاعفاء من تقديم الترخيص الذي تمنحه وزارة الصناعة الصيدلانية. بالإضافة إلى الاعفاء من الحقوق والرسوم. ويتم إعداد تقييم لوثائق “سي أن 23” من قبل المصلحة المختصة لدواعي الرقابة والإحصاء. وفي حالة عدم تقديم الوثيقة المذكورة. يشترط للقيام بعملية الجمركة تقديم “تصريح الجمركة الاستثنائي” من قبل العون أو المرسل إليه أو وكيله. بمجرد تقديم وثائق الفوترة أو أي وثيقة أخرى تحدد قيمة مكثف الأكسجين.

وفيما يخص مكثفات الاكسجين التي تم اقتناؤها أو استيرادها من قبل الجمعيات والمنظمات والمتعاملين الاقتصاديين يشترط في عملية الجمركة تقديم تصريح خاص بالجمركة تسلمه مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية مع الاعفاء من الحقوق والرسوم. ويتوجب على المصلحة احترام باقي الشروط القانونية والتنظيمية التي تحكم عمليات التجارة الخارجية مع منح الأولوية المطلقة لمعالجة هذه العمليات.

أما جمركة مكثفات الأكسجين المستوردة أو المقدمة في شكل هبات فيتم الافراج الجمركي للاستهلاك من خلال إعفاءها من الحقوق والرسوم .مدعم بتصريح تسلمه وزارة الصناعة الصيدلانية حيث تبرّر الوثيقة نوعية الاستفادة من الهبة بالإضافة إلى وثيقة النقل. وتماشيا مع الظروف الصحية الحالية يحل تصريح الوزارة محل الوثائق المشترطة لإجراء عملية جمركة الهبات كشهادة المانح والتزام المرسل اليه وجرد للسلع.