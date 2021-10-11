المديرية العامة للحماية المدنية تستلم 250 حقيبة طبية من جمعية العلماء المسلمين

إستقبل المديرالعام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام، رفقة الإطارات المركزية، اليوم الإثنين، بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم.

كما استقبل العقيد بوغلاف، رئيس جمعية “جزائريون متضامنون”، حسان هاروني، بحيث إستلم المدير العام، هبة تضامنية تتمثل في 250 حقيبة طبية تحتوي على مستلزمات طيبة مساعدة على التنفس.