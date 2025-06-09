المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن فتح مسابقة للتوظيف، بعنوان السنة المالية 2025، في عدة رتب.

وأشارت مصالح الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أن المسابقة ستكون على أساس الشهادة تخص مناصب عمل في المصالح المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية.

كما تشمل هذه المسابقة 67 منصب عمل بين مهندس دولة وتقني سامي في الإعلام الآلي. وتخص المسابقة أيضا مناصب متصرف ووثائقي أمين محفوظات ومحاسب إداري. بالإضافة إلى مناصب مفتش تقني ومساعد تقني وعون استغلال متخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية.

وأشار المصدر نفسه، أن ملفات الترشح، تودع كاملة خلال خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة في الجرائد اليومية المكتوبة. على مستوى المديرية العامة للحماية المدية ومديرية الموظفين والتكوين، والعنوان، 19 شارع رابح ميدات، غرمول الجزائر.

هذه الوثائق المطلبوبة في ملف الترشح

ويتعين على الراغبين المشاركة في المسابقة تكوين ملف يحتوي على طلب خطي للمشاركة في المسابقة. نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول. نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني للمترشح. استمارة معلومات تحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.defp.gov.dz يتم ملؤها من طرف المترشح. شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص. مرفقة بشهادة إنتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء. شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة. بجهازي الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء. وثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص عند الاقتضاء. بالإضافة إلى وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء. وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء بطاقة الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء. شهادة الإقامة، مستخرج من شهادة الميلاد، شهادتان طبيتان (2). (شهادة الطب العام من طبيب عام، وشهادة طب الأمراض الصدرية من مختص في الأمراض الصدرية. تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، شهادة عائلية، بالنسبة للمترشحين المتزوجين، صورتان شمسيتان (2).

ويجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها. إتمام ملفات ترشحهم بنسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، سارية المفعول.

وأشارت المديرية العامة للحماية المدنية، أن كل ملف ناقص، أو يودع بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار.

هذه هي الشهادات المطلوبة والولايات المعنية:

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