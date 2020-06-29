المديرية العامة للحماية المدنية تعزي في وفاة عريف أثناء تأدية مهامه

قدمت المديرية العامة للحماية المدنية تعازيها الى عائلة بوالملح بولاية جيجل، على إثر وفاة العريف بوالملح رديل، أثناء تأدية مهامه عن عمر يناهز 43 سنة.

وجاء في التعزية “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله بوالملح رديل طيب الله ثراه أثناء تأدية مهامه في عملية إخماد حريق، وبهذا المصاب الجلل تتقدم المديرية العامة للحماية المدنية بإسم المدير العام وكافة مستخدمي القطاع بمختلف رتبهم بأخلص التعازي والمواساة الى كل عائلة الفقيد راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.

وقد توفي العريف أثناء عملية إخماد حريق بقايا الحطب بالقرب من محطة توليد الكهرباء بالمنطقة الصناعية البلارة ببلدية ميلية ولاية جيجل.