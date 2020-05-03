المديرية العامة للحماية المدنية تهنئ الإعلاميين والصحافيين باليوم العالمي لحرية الصحافة

تقدمت المديرية العامة للحماية المدنية، بإسم المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوغلاف بوعلام، وبإسم كافة مستخدمي القطاع، لكافة الإعلاميين والصحافيين، بأخلص التحية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وجاء في الرسالة “أقدم بالغ التقدير وأعز الأماني بدوام التوفيق والنجاح في مهامكم النبيلة والصعبة، معربا عن اعتزازي وإمتناني على حرصكم الدؤوب في مرافقة سلك الحماية المدنية والمشاركة الدائمة في آداء الرسالة الوقائية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المكتوبة، المرئية والمسموعة، لهدف غرس مبادئ الثقافة الوقائية في مجتمعنا وذلك في ظل التقيد بأخلاقيات وآداب المهنة التي عاهدتمونا عليها، لا سيما أثناء هذا الظرف الإستثنائي الذي تعيشه الجزائر والعالم من جراء جائحة كورونا”.

وأضاف العقيد “وفي الأخير دمتم خيرا لخدمة الوطن والمواطن وكل عام والأسرة الإعلامية بألف خير”.