المديرية العامة للصيد البحري تدعو إلى الامتناع التام عن الخروج بالقوارب أو السفن

دعت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، كافة الصيادين والمهنيين في القطاع بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والامتناع التام عن الخروج بالقوارب أو السفن بمختلف أنواعها خلال هذه الفترة بسبب اضطرابات جوية شديدة على مستوى السواحل الوطنية.

وأكدت المديرية، أنه في إطار متابعة تطورات الوضعية الجوية، وبناءً على النشرات الجوية الخاصة. الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تسجيل اضطرابات جوية شديدة على مستوى السواحل الوطنية. تنبه المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات كافة الصيادين والمهنيين في القطاع. بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

كما دعت المديرية العامة إلى ضرورة الامتناع التام عن الخروج بالقوارب أو السفن بمختلف أنواعها خلال هذه الفترة. تفاديًا لأي مخاطر قد تهدد سلامة الصيادين وممتلكاتهم. مع وجوب التقيد الصارم بتوجيهات مصالح حرس السواحل والهيئات المختصة.

هذا وشددت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات على أهمية متابعة المستجدات الجوية بصفة مستمرة، والالتزام التام بكل التعليمات الوقائية إلى غاية استقرار الأحوال الجوية وتحسن الظروف البحرية.

