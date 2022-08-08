المديرية العامة للضرائب تصدر بيانا هاما

دعت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، المتعاملين المعنيين بنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، إلى اكتتاب التصريح التقديري قبل 15 أوت الجاري.

وفي هذا السياق، أنهت المديرية في بيان لها إلى علم المكلفين بالضريبة الذين يمارسون مهنة غير تجارية، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 قد أدرج تعديلات على النظام الضريبي المطبق عليهم.وهذ اعتبارا من سنة 2022.

وعليه -يضيف البيان-يخضع المكلفين بالضريبة الذين لا يتجاوز مبلغ مداخليهم المهنية السنوية ثمانية مليون دينار جزائري ( 3.000.000دج)، إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، مع إمكانية اختيار الخضوع للنظام المبسط للمهن غير التجارية.

كما يتعين على المكلفين بالضريبة، المؤهلين للدخول في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بعنوان سنة 2022 اكتتاب التصريح التقديري (سلسلة ج رقم 12)، خلال أجل أقصاه 15 أوت 2022، مع الدفع الإجمالي أو المقسط للضريبة الجزافية الوحيدة.

وأوضح البيان، أنه في حالة الدفع بالتقسيط يمكن أن يتم هذا الأخير بثلاث دفعات 50 % من الضريبة الجزافية الوحيدة السنوية المستحقة، يدفع عند اكتتاب التصريح التقديري في أجل أقصاه 15 أوت 2022.

الى جانب 25 بالمائة من الضريبة الجزافية الوحيدة السنوية المستحقة، يدفع في المدة ما بين أول إلى 15 سبتمبر، بينما 25 % من الضريبة الجزافية الوحيدة السنوية المستحقة، يدفع في المدة ما بين أول إلى 15ديسمبر2022.

بالمقابل أشار البيان، أن مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة، المستحقة بعنوان كل سنة، مهما كانت الإرادات المهنية السنوية المحققة، لا يمكنه أن يكون أقل من عشرة آلاف دينار جزائري.(الحد الأدنى من الضريبة).

و الذي يستوجب دفعه كلية عند اكتتاب التصريح التقديري،في حين اكتتاب التصريح النهائي (سلسلة ج رقم 12 مكرر) في أجل أقصاه 20 جانفي 2023.

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