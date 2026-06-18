المديرية العامة للضرائب تصدر بيانًا هامًا

أعلنت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة المالية، عن فتح استثنائي لقباضة الضرائب الخاصة بمديرية كبريات المؤسسات (DGE)، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026، في إطار تسهيل وفاء المكلفين بالضريبة بالتزاماتهم الجبائية.

وأوضح بيان للمديرية أن هذا الإجراء يندرج ضمن التدابير الاستثنائية الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المكلفين بالضريبة وتمكينهم من أداء واجباتهم في أفضل الظروف.

وستفتح القباضة أبوابها، بصفة استثنائية، من الساعة التاسعة (09:00) صباحًا إلى غاية الساعة الرابعة (16:00) مساءً، لفائدة المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أنه تم اتخاذ كافة التدابير التنظيمية اللازمة لضمان حسن استقبال المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يسمح بأداء الالتزامات الجبائية بسلاسة وفعالية.