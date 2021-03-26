المديرية العامة للضرائب .. تنبيه من إقتراب إنتهاء أجال إقتناء قسيمة السيارات لـ 2021  

أصدرت المديرية العامة للضرائب لأصحاب المركبات بيانا بخصوص إقتراب إنتهاء أجال إقتناء قسيمة السيارات لسنة 2021.

وأوضح المديرية في بيان لها إلى أن تاريخ اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2021 قد قارب على نهايته يوم الأربعاء 30 مارس 2021

وتدعو المديرية المديرة أصحاب المركبات الذين لم الذين لم يقوموا باقتناء قسيمتهم للإقتراب من قباضات الضرائب أومكاتب البريد الأقرب إليهم.

كما اشارت المديرية في ذات البيان، أن سعر القسيمة مرتبط بعمر المركبة وصنفها سيارة سياحية، حافلة، شاحنة، الخ…

وأما بخصوص سعر القسيمة معلنة على مستوى مكاتب البريد اوقباضات الضرائب.