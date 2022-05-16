المديرية العامة للضرائب تنشر مرجع أسعار العقار المتعلقة بسنتي 2021-2022

وضعت المديرية العامة للضرائب تحت تصرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بمعاملات عقارية للأملاك المبنية و / أو غير المبنية مرجع أسعار العقار المتعلقة بفترة السنتين 2021-2022.

والمدرج حسب الولاية والبلديات والمناطق وطبيعة الأملاك (مباني فردية ،جماعية وشبه جماعية، محلات وأراضي..إلخ عبر الرابط التالي: https://www.mfdgi.gov.dz/ar/referentiels-ar

وحسب بيان المديرية، فيتعلق الأمر بملف يتضمن على نطاق الأسعار (القيمة الدنيا – القيمة القصوى) للقيم التجارية العقارية (سعر السوق).

والذي تم تصميمه من طرف المديرية العامة للضرائب على أساس المعلومات المستقاة من مختلف الهيئات والوكالات والشركات والمكاتب الناشطة في مجال العقارات.

و يجدر التوضيح حسب بفس البيان، إلى أن القيمة التجارية تعتبر المعيار الوحيد المعتمد في التشريع الجبائي الساري المفعول، فيما يخص المعاملات العقارية، من اجل تحديد الأساس الخاضع لحقوق التسجيل و لرسم الإشهار العقاري وللضريبة على الدخل الإجمالي ( فوائض القيم الناتجة عن التنازلات).

كما ان هذه القيمة التجارية تستخدم من طرف الإدارة الجبائية لتقدير ومراقبة القيم المصرح بها بعنوان التعاملات المنجزة، الخاضعة للضرائب والرسوم المذكورة أعلاه، و كذا تقييم الأملاك بخصوص الضريبة على الثروة.

هذا وتسعى المديرية العامة للضرائب من خلال نشر مرجع أسعار العقار لإضفاء اكبر شفافية.

كما سيتم تحديث وفقا لذات المصدر، مرجع الأسعار بشكل دوري ونشره على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب وذلك بمراعاة التطورات التي تؤثر على سوق العقار.

وختم ذات البيانم، انه سيتم نشر في الأيام المقبلة، المرجع المتعلق بالقيم الإيجارية التي تستخدم في تحديد أساس الضريبة على الدخل الإجمالي/ صنف المداخيل الإيجارية العقارية، على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب.