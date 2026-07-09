المديرية العامة للضرائب توضح كيفيات دفع حق الطابع الخاص بشهادة التصديق الدولي الأبوستيل

أصدرت المديرية العامة للضرائب، اليوم الخميس، بيانا توضح فيه كيفيات دفع حق الطابع المطبق على شهادة التصديق الدولي “الأبوستيل”. وذلك تزامنا مع دخول اتفاقية لاهاي المتعلقة بهذا الإجراء حيز التنفيذ في الجزائر.

وأوضحت المديرية في بيانها أن شهادة “الأبوستيل” تخضع لحق طابع قدره 1500 دج. يدفعه مقدم الطلب عن كل شهادة يتم تسليمها، وهذا بموجب أحكام المادة 142 مكرر 5 من قانون الطابع. كما يتم تسديد هذا الحق لدى قابض الضرائب أو لدى قابض البريد، ويترتب عنه التسليم الفوري لقسيمة ملصقة ومؤمنة. والتي تثبت دفع هذا الحق، حيث يتم إلصاقها على شهادة “الأبوستيل.”

وفي حالة ضياع هذه القسيمة أو تلفها أو سرقتها، يمكن طلب استبدالها لدى الهيئة المصدرة لها. حيث تسلم نسخة ثانية مقابل دفع حق طابع مخفض قدره 600 دج.

وذكر البيان بأن هذا الإجراء يخص حصريا الوثائق الموجهة لتقديمها في الدول الأطراف في اتفاقية “لاهاي” المؤرخة في 5 أكتوبر 1961. والمتعلقة بإلغاء شروط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية واستبداله بإجراء “الأبوستيل”. ويتعلق الأمر بالوثائق الصادرة عن القطاعات المعنية، لا سيما وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، العدل. التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية، وكذا التكوين والتعليم المهنيين.

وتودع طلبات “الأبوستيل” إلكترونيا عبر البوابة الوطنية المخصصة لذلك apostille.gov.dz ، أو وفقا للكيفيات المحددة من طرف الإدارات المختصة.

ودعت المديرية العامة للضرائب المواطنين المعنيين إلى القيام بإجراءات الدفع لدى قباضاتها أو مكاتب البريد المؤهلة، مؤكدة “التزامها بمرافقة تنفيذ هذا النظام الجديد من أجل ضمان خدمة عمومية عصرية مبسطة وذات جودة”.

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