المديرية العامة للضرائب تُحذّر هذه الفئة

دعت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند استخدام منصات الدفع الإلكتروني، وهذا حرصاً على خصوصية البيانات الشخصية وأمن المعاملات المالية.

وأكدت المديرية العامة للضرائب على ضرورة التحقق من النطاق الرسمي، لضمان ولوج مستخدمي منصات. الدفع الإلكتروني إلى المنصات المعتمدة، والتأكد دائماً من أن رابط الموقع ينتهي حصرياً بالنطاق الحكومي. الجزائري الرسمي (gov.dz.).

كما أشارت أن المواقع والنطاقات الرسمية المعتمدة هي الموقع الرسمي لوزارة المالية: mf.gov.dz. والموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب mfdgi.gov.dz.

وبخصوص العناوين الرسمية للخدمات الرقمية، دعت المديرية إلى التأكد من صحة الروابط التالية. قبل البدء في أي عملية تصريح أو دفع:

بوابة “جبايتك” (للتصريح والدفع عن بُعد): jibayatic.mfdgi.gov.dz

بوابة “قسيمتك” (لاقتناء قسيمة السيارات): qassimatouka.mf.gov.dz

بوابة “طابعكم” (لتسديد حقوق الطابع): tabioucom.mf.gov.dz

وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن أي موقع لا ينتهي بـ .gov.dz هو موقع غير رسمي؛ كما حذرت من الروابط التي تنتهي بـ (.com, .net, .org).

هذا وشددت المديرية على عدم تحميل أي تطبيق إلا إذا كان متاحاً عبر الروابط الرسمية المذكورة أعلاه.

كما ذكّرت المديرية العامة للضرائب أنها لا تطلب أبداً كلمات المرور أو أرقام البطاقات البنكية عبر الرسائل النصية. (SMS) أو البريد الإلكتروني.

