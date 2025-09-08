المديرية العامة للضرائب تُصدر بيانا هاما

أوضحت المديرية أن العملية شملت مراكز الضرائب بكل من الخروب (قسنطينة) والمدية، إضافة إلى مراكز جوارية بكل من رأس الماء. (سيدي بلعباس)، حمام بوحجر (عين تموشنت)، خراطة (بجاية)، بريكة (باتنة)، الأغواط، تمالوس (سكيكدة)، الدبيلة (الوادي)، برج بوعريريج، غرداية. عين الباي (قسنطينة) ومتليلي، بونورة والقرارة (غرداية).

ويهدف نظام “جبايتك”، حسب نفس المصدر، إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الجبائية من خلال تمكين المكلفين من القيام بإجراءاتهم عن بعد “بدقة وسهولة”.في خطوة تعكس مواصلة الجهود المبذولة لتطوير الأداء الجبائي وتعزيز مبادرات الرقمنة الشاملة.