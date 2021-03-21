المديرية العامة للغابات: إنتاج الفلين تجاوز 56 ألف قنطار خلال حملة 2019-2020

بلغ إنتاج الفلين عبر الوطن أكثر من 56 ألف قنطار خلال الحملة 2019-2020 مقابل 59.607 قنطارا في الحملة السابقة.

وقال المفتش العام بالمديرية العامة للغابات، هواري جرديني، أنه تم تحقيق 80 بالمائة من توقعات المديرية التي راهنت على جني 70 ألف قنطار من الفلين عبر 20 ولاية منتجة.

أضاف جرديني، أن متوسط الإنتاج في الجزائر من مادة الفلين يبلغ حوالي 60 ألف قنطار سنويا.

وأكد ذات المتحدث، أن الجزائر قد تجاوزت هذا المعدل عام 2018 بإنتاجه 89.309 قنطارا.

كما أشار مهندس الغابات إلى أن انتاج الفلين تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة مقارنة بسنوات سابقة.

أما بالنسبة لأسباب تراجع الانتاج، فكشف أن ذلك يعود إلى شيخوخة الأشجار وتراجع المساحات المزروعة بأشجار الفلين.

ولتحسين مصادر زراعة الفلين الموجودة عبر الوطن، شدد جرديني على تهيئة وإصلاح غابات الفلين التي أتت عليها الحرائق.

وألح المسؤول نفسه على ضرورة عصرنة منشآت التحويل الصناعية لمضاعفة الحلول لهذا المنتوج الغابي ذو القيمة التجارية العالية.

وفي هذا السياق، أشار جرديني إلى أن جزء معتبرا من الإنتاج الوطني للفلين موجه للأسواق الخارجية بعد تحويله.

وكشف في سياق ذي صلة، أن إستغلال الفلين الخام من قبل الخواص ممنوع قانونيا.