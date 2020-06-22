المديرية العامة للغابات تتسلم 80 مركبة من علامة مرسيدس بتيارت

استلمت صباح اليوم المديرية العامة للغابات، 80 مركبة من علامة “مرسيدس بانز” من الشركة الجزائرية لصناعة السيارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ببلدية بوشقيف بتيارت.

وقال علي حمودي، المدير العام للغابات خلال إشرافه على علمية استلام المركبات، إنّ الحصة ستسهل عمل أعوان الغابات عبر مختلف المناطق وستمسح بخلق 10 أرتال جديدة وسيكون رتل لكل ولايتين بعد أن كان مخصص رتل لـ 4 ولايات في السنة الماضية.

وأضاف المدير العام للغابات، أن من أصل 48 ولاية تم إحصاء 40 ولاية متضررة من الحرائق التي أتلفت لحد الآن 200 هكتار منذ انطلاق حملة محاربة الحرائق في الفاتح من شهر جوان الجاري، حيث تم تسجيل 109 حريقا منها 26 حريقا بمنطقة قوراية بولاية تيبازة وحدها، حيث أتلفت الحرائق 94 هكتارا وثاني ولاية سجلت بها أعلى عدد للحرائق كانت بولاية تلمسان، أين تم إحصاء 10 حرائق غير أن المساحة كانت قليلة التي بلغت 5 هكتارات.