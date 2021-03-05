المديرية العامة للغابات: مخطط عمل قيد الإعداد لترقية المنتجات غير الخشبية

أعلنت المديرية العامة للغابات، أنها بصدد إعداد مخطط عمل لترقية المنتجات الغابية غير الخشبية في الجزائر.

وحسب بيان للمديرية، أنها تسهل بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، مسار إعداد إستراتيجية ومخطط العمل الوطني لترقية المنتجات الغابية غير الخشبية في الجزائر.

وأضاف المصدر، أن الإطار الإستراتيجي المطور لهذا الغرض يتضمن ثلاث توجيهات إستراتيجية وتسعة أهداف.

ووأوضحت، أن التوجيه الأول يتعلق بضمان عرض للمنتجات الغابية غير الخشبية المتأتية من مصادر قانونية ومستدامة.

ويتعلق التوجيه الثاني، بتطوير سلسلة القيم الغابية القائمة على المنتجات الغابية غير الخشبية.

أما التوجيه الثالث فيخص تكييف الإطار السياسي لتوفير بيئة مناسبة للتسيير المستدام للمورد وتطوير سلسلة القيم الغابية.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تفعيل هذا الإطار الاستراتيجي من خلال إعداد مخطط عمل لكل توجيه استراتيجي.

مؤكدا أن ورشة إعداد مخطط العمل ستنظم يومي 07 و 08 مارس 2021 و ستجري في جلسات علنية وضمن ثلاث مجموعات عمل.