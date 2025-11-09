المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية توظف

أعلنت المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الأحد، عن فتح باب التوظيف للالتحاق بالتكوين المتخصص، في حدود المناصب المالية المفتوحة في عدة رتب.

وأوضحت المديرية أن المسابقة ستكون على أساس الشهادة للالتحاق بالتكوين المتخصص. في حدود المناصب المالية المفتوحة والمتمثلة في مفتش تقني متخصص، مساعد تقني متخصص، عون الاستغلال.

