المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية تفتح مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، عن فتح مسابقة على أساس الشهادة وهذا في حدود المناصب المالية المفتوحة.

وحسب بيان للمديرية فإن عملية التوظيف تتم على أساس مسابقة والمناصب المفتوحة. تخص رتب مفتش تقني متخصص ومساعد تقني متخصص وعون استغلال.

وأشار المصدر نفسه، أن المناصب المالية المفتوحة جاءت كالتالي: ﻣﻔﺘﺶ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ. (60 منصب مالي مفتوح)، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ (34 منصب مالي مفتوح)، ﻋﻮن اﺳﺘﻐﻼل (40 منصب مالي مفتوح).

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