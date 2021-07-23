المديرية الفنية الوطنية تؤجل تربص المدربين “كاف ب”

أعلنت المديرية الفنية الوطنية اليوم الجمعة، عن تأجيل تربص المدربين، للحصول على شهادة تدريب صنف “كاف ب”.

وكشف الموقع الرسمي “للفاف”، أن هذا القرار الصادر عن المديرية الفنية الوطنية، جاء بالنظر للوضع الصحي الحالي.

وأوضحت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن هذا القرار، بعد مشاورات بين المديرية الفنية الوطنية، واللجنة الطبية الفيدرالية.

ومن المقرر أن يتم تحديد التاريخ الجديد لإجراء هذا التربص، الخاص باللاعبين الوليين السابقين للحصول على شهادة تدريب “كاف ب”، فور تحسن الوضع الصحي، وتحت مراقبة اللجنة الطبية الفيدرالية، وطبيب الفاف.