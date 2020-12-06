المديرية الفنية الوطنية تباشر تربص شهادة التدريب “كاف أ”

انطلق تربص المدربين الخاص بالحصول على شهادة التدريب “كاف أ” اليوم الأحد، تحت إشراف المدير الفني الوطني عامر شفيق.

وكشف الحساب الرسمي للفاف، عن إشراف عامر شفيق، في فندق “المهدي” بسطاوالي، على افتاح هذا التربص الذي يضم 25 مدربا.

وأكد عامر شفيق، خلال افتتاحه هذا التربص، على أن الكاف سترسل مكونا أو اثنين، للوقوف على صحة ملف التدريب، والاتفاقية الموقعة بين الفاف، والمديرية الفنية.

يعد هذا التربص الخاص بالمدربين، للحصول على شهادة التدريب “كاف أ”، هو الأول من نوعه، منذ تعليقه سنة 2017.

كما أسارة الفاف عبر موقعها الرسمي، للمجهودات التي بذلها الاتحاد الجزائري، لاستناف هذه الدورات التدريبية، بالنظر لأهميتها، في تأطير ورفع مستوى المدربين الجزائريين.

يذكر أن هذا التربص الذي انطلق اليوم الأحد، بفندق “المهدي بسطاوالي، والخاص بموسم 2020-2021، سيدوم إلى غاية يوم الخميس المقبل.