المديرية الفنية الوطنية تبرمج تربصا خاصا بشهادة “كاف أ”

برمج المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، تربص تكويني، للحصول على شهادة التدريب صنف “كاف أ”.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، سيكون هدا التربص مخصص للاعبين الدوليين السابقين، الحاملين لشهادة تدريب “كاف ب”.

كما سطّر بسكري، ثلاث دورات تكوينية، خاصة بشهادة “الكاف أ”، والتي ستكون في الفترة ما بين 9 جوان، إلى 12 جويلية 2023.

وسيكون على اللاعبين الدوليين السابقين، ملء استمارة خاصة، لترسيم مشاركتهم في هذا التربص الخاص بشهادة التدريب صنف “كاف أ”.