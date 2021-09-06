المديرية الفنية الوطنية تبرمج تربص الحصول على شهادة كاف “ب”

أعلنت المديرية الفنية الوطنية عن برمجة تربص للمدربين من أجل الحصول على شهادة التدريب صنف “كاف ب”.

وكشف موقع “الفاف”، أن التربص الأول سيخصص لمنطقة شرق البلاد، ومن المقرر إجراؤه في الفترة ما بين 11 إلى 16 سبتمبر الجاري.

وسيكون على المدربين الراغبين المشاركة في هذا التربص التسجيل عبر رابط خاص، ودفع مبلغ مالي بقيمة 4 ملايين سنتيم.

وبرمجة المديرية الفنية الوطنية، تربصين آخرين، لكل من منطقة الوسط (من 25 إلى 30 سبتمبر)، ومنطقة الغرب في الفترة ما بين (11 إلى 16 ديسمبر 2021)