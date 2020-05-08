المديرية الفنية الوطنية تبرمج مؤتمرا حول منهجية التدريب وتحليل الفيديو

أعلنت المديرية الفنية الوطنية، بالتنسيق مع الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن عقد مؤتمر يوم الثلاثاء، بتقنية الفيديو، حول منهجية التدريب وتحليل الفيديو.

وأوضح الوقع الرسمي للفاف، أن هذا المؤتمر، سيكون مخصص لفنيي كرة القدم في الجزائر، المدربين المكونين، والناخبين الجزائريين.

وسيشرف على هذا المؤتمر، كل من الفرانكو جزائري، نادر رزيق، الذي يشغل منصب مدرب ومدير فني في مركز تكوين نادي سان تيتيان الفرنسي.

وبالإضافة للفرانكو جزائري الآخر لسمير قندوز، المتحصل على ديبلوم (UEFA A) في التدريب الرياضي، ويعمل كمحلل فيديو في اكاديمية في نادي راسينغ ستراسبورغ.

يذكر أن المديرية الفنية الوطنية، وبالتنسيق مع الفاف، برمجت العدبد من المؤتمرات الرياضية بتقنية الفيديو، خلال فترة الحجر المنزلي.