المديرية الفنية الوطنية تبرمج ندوة حول تطوير كرة قدم الصالات في الجزائر

أعلنت المديرية الفنية الوطنية، عن عقد ندوة بتقنية الفيديو، يوم الخميس المقبل، للحديث عن تطوير كرة الصالة في الجزائر.

وأوضحت المديرية الفنية الوطنية، عبر الموقع الرسمي للفاف، أن هذه الندوة، تأتي نزولا عند طلب العديد من الفنيين المختصين في كرة القدم داخل الصالات.

وسيتم خلال هذه الندوة، مناقشة العديد من المحاور، أبرزها، مشروع كرة الصالات في الجزائر، مشروع نادي، مشروع اتحاد، المؤهلات المطلوبة في لمدرب، صفات لاعبي كل منصب، أنظمة اللعب المختلفة ونقاط القوة والضعف، وغيرها من المواضيع.

وسيشرف على إدارة هذه الندوة، كل من عدني عبدو، وبن عمروش نور الدين، للتطرق لجميع المواضيع التي سبق ذكرها.

وتندرج هذه الندوة، ضمن العمل الذي تقوم به المديرية الفنية الوطنية منذ بداية الحجر المنزلي، سعيا منها في التأقلم مع الأوضاع الحالية، والحفاظ في نفس الوقت على النشاط الرياضي.