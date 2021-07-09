المديرية الفنية الوطنية تحسم في مصير لاسات

كشف المدير الفني الوطني، عامر شفيق بأن محمد لاسات وبنسبة كبيرة سيواصل مغامرته على رأس المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، وذلك بعد مشواره المميز خلال كأس العرب.

وتحدث عامر شفيق للإذاعة الوطنية قائلا :”سيكون هنالك إجتماع للمديرية الفنية الوطنية في الأيام القادمة، من أجل تقييم الأمور، ونتجه لتجديد الثقة في الطاقم الفني الحالي، نظرا للعمل الجيد الذي قام به.

يُذكر بأن لاسات كان يشغل منصب مدرب لمنتخب أقل من 17 سنة، قبل أن يُرقى لمنتخب الشباب ويرفع الرهان في ظرف وجيز، وهو ما رفع أسهمه لدى المديرية الفنية الوطنية والفاف.