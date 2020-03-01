المديرية الفنية الوطنية ترد بخصوص قضية الزلفاني

ردت المديرية الفنية الوطنية، اليوم الأحد، في بيان لها، على قضية عدم تأهيل مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة، عبر موقعه الرسمي، بيان المديرية الفنية الوطنية، الخاص بقضية تأهيل يامن الزلفاني.

ونددت المديرية الفنية الوطنية، بشدة، تصريحات أحد الصحفيين خلال حصة تلفزيونية، بخصوص قضية يامن الزلفاني، كما نددت بتصريحات مدرب شبيبة القبائل، في آخر ندوة صحفية له.

وأوضحت المديرية الفنية الوطنية، في ذات البيان، جميع النقاط الخاصة بقضية تأهيل يامن الزلفاني، كما أجابت على تصريحات أحد الصحفيين في ذات القضية.