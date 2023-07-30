المديرية الفنية الوطنية تسلم شهادات التدريب “كاف C” الخاصة بالسيدات

اختتمت المدير الفنية الوطنية، تربص شهادة التدريب “كاف C”، الخاص السيدات، بتسليم الشهادات التدريبية للمشاركات.

وأشرف المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، على اختتام هذا التربص، وتوزيع الشهدات، بحضور مساعده زهير جلول، ومسؤول التكوين عامر شفيق.

كما حرص بسكري، على توجيه الشكر لـ22 مشاركة في هذا التربص، على مجهوداتهن طيلة الفترة الماضية.

ومن جهته، أبرز ومسؤول التكوين عامر شفيق، خلال توليه الكلمة، الاهمية التي توليها الفيفا، والكاف، لتزين إطارات نسوية في كرة القدم.