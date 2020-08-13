المديرية الفنية الوطنية تشترط هذه الشهادات على مدربي موسم 2020-2021

كشفت المديرية الفنية الوطنية، اليوم الخميس، مختلف الشهادات الواجب يحوز عليها مدربي كرة القدم القدم في الموسم الكروي 2020-2021.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، الشهادات التي اشترطت المديرية الفنية الوطنية، توفرها في مدربي الموسم الجديد.

وشملت هذه الشروط، مدربي مختلف الفئات العمرية للاعبي كرة القدم، من مختلف الأقسام، ومختلف التخصصات (مدرب رئيسي، مدرب مساعد، محضر بدني، مدرب حاس مرمى).

ويوضح الجدول التالي، الشهادات التي يجب توفرها الموسم المقبل في كل مدرب من كل فئة، وقسم، وتخصص.