المديرية الفنية الوطنية تضع برنامجا تدريبيا خاصا بفترة توقف البطولة

بادرت المديرية الفنية الوطنية لكرة القدم، بوضع برنامج تدريبي فردي خاص بفترة توقف البطولة الوطنية المحترفة.

ونشر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، البرنامج الكامل الذي وضعته المديرية الفنية الوطنية، تحت تصرف لاعبي فرق الأكابر، والرديف، بالإضافة لفئة أقل من 19 عاما.

وحسب المديرية الفنية الوطنية، فإن هذا البرنامج التدريبي، تم تقسيمه إلى دورتين، الأولى خاصة بالفترة (19 إلى 25 مارس)، والدورة الثانية (62 إلى 3 أفريل).

وجاء البرنامج التدريبي الكامل، المقترح من المديرية الفنية الوطنية على الشكل التالي: