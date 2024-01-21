المديرية الفنية الوطنية تعلن انطلاق المرحلة الثالثة من تربص شهادة “كاف أ”

أعلنت الاتحادية الوطنية لكرة القدم، عن انطلاق المرحلة الثالثة من التربص الخاص بالمدربين لنيل شهادة التدريب صنف “كاف أ”.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، أشرف المدير الفني الوطني، عامر منسول، وعضو المكتب الفيدرالي، كريم قاصد، أمس السبت، على انطلاق هذه المرحالة الثالثة من التربص.

كما استغل عامر منسول، وكريم قاصد، هذه الفرصة، للتذكير بأهمية هذا التربص، في تطوير كرة القدم الجزائرية.

من جهتهم أبدى المترشحين الـ24، المشاركين في هذا التربص، حرصهم الكبير على انجاح هذا التربص، حسب موقع “الفاف”.

ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة من تربص شهادة التدريب “كاف أ”، الجارية بالمركز التني بسيدي موسى، إلى غاية 24 جانفي الجاري.