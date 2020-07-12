المديرية الفنية الوطنية تعلن عن الشروع في التسجيلات للحصول على شهادات “CAF A-B”

أعلنت المديرية الفنية الوطنية لكرة القدم، اليوم الأحد، عن شروعها في استقبال ملفات المدربين الراغبين في الحصول على شهادتي “كاف أ” و” كاف ب”.

ونشر الموقع الرسمي للفاف، بيان المديرية الفنية الوطنية، التي أعلنت من خلاله، عن تنظيم دورة تكوينية، بالتعاون مع الكاف، لمنح شهادتي “كاف أ” و” كاف ب”.

وأوضح بيان المديرية الفنية الوطنية، أن عدد الأماكن المتاحة لاجتياز شهادة “كاف أ” هو 25، و30 كحد أقصى بالنسبة لشهادة “كاف ب”.

وسيكون على المدربين الجزائريين، الراغبين في المشاركة في هذه الدورة التكوينية، ارسال ملفاتهم للمديرية الفنية الوطنية ليتم مراجعتها قبل انطلاق الدورة التكوينية.