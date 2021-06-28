المديرية الفنية الوطنية تعيد بعث تربص الحصول على شهادة التدريب كاف “ب”

أعلنت المديرية الفنية الوطنية، عن إعادة بعث تربص المدربين للحصول على شهادة التدريب صنف كاف “ب”.

وكشف الموقع الرسمي “للفاف”، تلقي المدير الفني الوطني عامر شفيق، موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لاعادة بعث تربص شهادة كاف “ب” للدوليين السابقين.

ويخص هذا التربص، المشاركين في الدورة السابقة (ديسمبر 2016، وجويلية 2017)، من أجل استكمال تربصهم.

وحددت تواريخ انطلاق التربص النهائي للحصول على شهادة التدريب كاف “ب” على النحو التالي:

الفوج الأول من 24 إلى 30 جويلية 2021

الفوج الثاني من 7 إلى 13 أوت 2021

الفوج الثالث من 21 إلى 27 أوت 2021